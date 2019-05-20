2019-05-20T16:29:23+03:00
Общество

Правительство Воронежской области предоставит налоговые льготы трем особо значимым инвестпроектам

Два из них связаны с производством молока и один – с выращиванием овощей в теплицах
Татьяна МИСТЮКОВА
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В правительстве Воронежской области прошло заседание экспертного совета, посвященное Стратегии социально-экономического развития региона. В его рамках губернатор Александр Гусев и члены правительства обсудили ряд проектов, которые претендовали на статус особо значимых инвестпроектов. Данный статус освобождает от уплаты некоторых налогов, идущих в казну региона. Кроме того, в рамках заседания ряд проектов, ранее получавших эту льготу, лишился статуса «особо значимых».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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