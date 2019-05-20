Воронежские семьи приняли участие в спортивном празднике

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-20T15:43:07+03:00

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В воскресенье, на территории лыжероллерной базы ДЮСШОР №12 прошел семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!». Участникам предложили поучаствовать в шуточных эстафетах, где на быстроту ловкость и сноровку соревновались и малыши, и их родители.

При активной поддержке многочисленных болельщиков под веселую музыку участники соревнований бегали в мешках, прыгали в длину, соревновались в метании колец, стреляли из водяных ружей и даже скользили по ровному грунту на настоящих зимних лыжах.

Гостей и участников соревнований развлекали химическим крио-шоу от Алексея Куценко и научили пускать мириады мыльных пузырей вместе с веселыми затейниками из Центра развития ребенка «Царство-государство».

- По окончании спортивной части праздника судейская коллегия подвела итоги и определила победителей, - рассказали в управе Ленинского района. - Три семьи, занявшие пьедестал почета, награждены грамотами и медалями управы Ленинского района и сертификатами на посещение детского бассейна. Также все участники награждены грамотами управы и сладкими призами.

ИСТОЧНИК KP.RU