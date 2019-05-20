Юные актеры покажут воронежцам постановку по Платонову

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-20T16:13:54+03:00

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26 мая воспитанники студии "Театральная, 17" при ВКЗ покажут спектакль «Ювенильное море», поставленный художественным руководителем студии Александром Новиковым по произведению Андрея Платонова.

Это постановка о строителях коммунизма, в которой переплелись мечты и утопии о великом будущем, и скотская механическая реальность, убивающий, перемалывающий личность мясокомбинат. В спектакле выстроены очень емкие и точные образы бесцветной покорной толпы и психоделическая пластика, отражающая безысходную, лишенную смысла жизнь эпохи социализма. Человек становится безвольным механизмом, смерть которого не вызывает слез у его истязателя. Толпа идет за тем, кто многообещающе взывает с трибуны. В цене только дисциплина, а не фантазия и ум. Все эти моменты доведены в спектакле до такого абсурда, что сложно поверить в их возможную реальность.

Среди трудящихся на мясосовхозе выделяются лишь главные герои - Николай и Надежда, не потерявшие желания понимать окружающую действительность и преобразовывать мир. И пусть эти персонажи лишь мечтатели, которые верят, что светлое будущее возможно под знаменем коммунизма. Они действительно вызывают сочувствие и переживание зрителей. Даже несмотря на то, что теперь мы осознаем, какой ошибкой была идея коммунистической утопии, на долгое время захватившая умы граждан нашей страны.

Спектакль покажут 26 мая в ВКЗ, начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU