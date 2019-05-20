В Воронеже сильно выросли цены на капусту

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-20T16:21:21+03:00

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в апреле 2019 года по области составила 3829 рублей

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Воронежстат отчитался об изменениях цен на товары и услуги. С начала 2019 года в целом произошел их рост на 1,7 процента

В апреле в 1,3 раза выросли цены на капусту в сравнении с мартом. Значительно поднялись они также на соленую сельдь, хлеб и булочные изделия, пшено, вермишель, почти все виды овощей и фруктов - на 2,7 – 18,5 %. Снизились цены на мясо птицы, сахар, сливочное мороженое, картофель, огурцы и апельсины - на 2,5–16,7 %. В целом по сравнению с предыдущим месяцем продукты подорожали на 0,5 процента. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в апреле 2019 года по области составила 3829 рублей.

Что касается промышленных товаров, на 1,8–3,8 процента подорожали мужские и женские ветровки, мужские куртки из натуральной кожи, детские носки и гольфы, кроссовки для взрослых, электрочайники, сухие корма для домашних животных. Зато снизились цены на ранцы и рюкзаки для школьников, цветные телевизоры, иномарки - на 1,7–1,9 %. Подорожали и некоторые лекарства: лоратадин, офтан катахром, корвалол и отечественный анальгин - на 2,1–4,1 процента. А подешевели отечественный аспирин, ренни, верошпирон и отечественные поливитамины без минералов - на 1,3–2 процента.

Цены и тарифы на услуги в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,3 процента, а с начала года - на 1,5 процента.

Поднялась стоимость проезда в поездах дальнего следования, экономкласса в самолетах, услуг беспроводной радиосвязи, пересылки писем внутри России, клинического осмотра животного, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами, установка набоек - на 2,2–7,8 %). Одновременно снизилась плата за проживание в гостинице и стоимость услуг в сфере зарубежного туризма - на 0,6–0,9 %.

ИСТОЧНИК KP.RU