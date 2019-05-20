Воронежская УК отрицает долги, за которые жильцам шести домов оключили кипяток

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-20T13:51:01+03:00

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УК Левобережного района прокомментировали ситуацию с отключением горячей воды теплоснабжающей организацией жильцам шести домов Воронежа. Напомним, об этом «Комсомолка» писала вчера. Накануне на подъездах домов появились объявления, подписанные ресурсоснабжающей организацией, которая сообщает об отключении кипятка в связи с многомиллионными долгами за предоставленные ранее тепло и горячую воду.

Вот как видят эту ситуацию в УК Левобережного района:

- С ООО «Святогор» (теплоснабжающая компания) у нас есть финансовые разногласия по взаиморасчетам за услуги отопление и горячее водоснабжение, - рассказал директор УК Владимир Болотов. - Мы не согласны с суммами, которые поставщик пытается с нас взыскать. По нашим расчетам ежемесячный платеж добросовестных собственников обслуживаемых нами домов, составляет около 2,5 млн рублей летом, и 3,5 млн рублей зимой. Все собранные с жителей средства в полном объеме мы ежемесячно направляем поставщику.

В компании заверили, что задолженность населения за отопление и горячее водоснабжение за последние 4 года составляет 7 млн рублей. Причем УК ведет с должниками работу. Однако процесс это небыстрый, поскольку долг постоянно растет.

- Например, в феврале 2019 года сумма начислений по горячей воде и отоплению собственникам квартир дома № 155 по ул. Димитрова составила 654 тыс рублей, а оплачено населением 542 тысячи, - рассказал Владимир Болтов. - Часть финансовых претензий поставщика мы оспариваем в суде. Суды первой инстанции и 19-й арбитражный апелляционный (дело № А14-19406/2017) встали на нашу сторону. Мы доказали, что в спорный период учет горячего водоснабжения велся по индивидуальным счетчикам, и «Святогор» неправомерно выставлял счета по нормативу. Однако решение суда в нашу пользу «Святогором» не исполняются. Поставщик все еще требует от нас средства, которые мы не начисляли и не получали от населения.

Выходом из сложившегося положения в УК видят переход жильцов на прямые расчеты с тепловиками. Такую работу уже начали жильцы дома №6 по Рижской. Им «Святогор» кипяток не отключил.

ИСТОЧНИК KP.RU