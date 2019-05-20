В Воронеже автохама на элитном авто оштрафовали на 1000 руб за стоянку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-20T13:42:31+03:00

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В Воронеже наказали 45-летнего водителя автомобиля «Ленд-Крузер» за нарушение ПДД. Элитный джип 17 мая в 17.30 на Ростовской остановился на пешеходном переходе. Правила дорожного движения Российской Федерации запрещают остановку на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними. Нарушителя оштрафовали на 1000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку, увидев сообщение в интернете. Поэтому если вы стали свидетелем нарушений ПДД, звоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02. И автохамов станет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU