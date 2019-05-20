В Воронежской области двухлетняя девочка подожгла коляску с новорожденной сестрой

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-20T13:23:51+03:00

Как у ребенка в руках оказалась зажигалка, никто пока понять не может

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В селе Елизаветовка Павловского района произошел ужасный несчастный случай. Около двух часов дня в субботу, 18 мая, многодетная мать оставила двух дочерей – старшей два года, а младшей еще нет месяца – в доме, а сама вышла во двор развесить белье. Когда она вернулась, то увидела, что коляска с малышкой горит, а двухлетняя дочка стоит с зажигалкой в руках.

Младшую сестру с ожогами третьей степени (а это очень страшно – омертвение кожи, хуже только четвертая степень - обугливание) отвезли в детскую областную больницу. Очевидно, что лицо девочки будет сильно обезображено, наверняка потребуется пластическая операция.

Мать девочек не может понять, откуда старшая взяла зажигалку – в семье никто не курит. Кроме, двух дочек, у женщины есть еще два сына, семью в селе считают благополучной. Обстоятельства жуткого случая продолжают выяснять.

ИСТОЧНИК KP.RU