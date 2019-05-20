В Воронежской области рецидивист проник в дом к пенсионерке и вынес продукты и деньги

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-20T12:53:12+03:00

Мужчина несколько раз приходил к сельчанке, чтобы разведать, что где лежит

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В селе Манино Калачеевского района пенсионерка обнаружила пропажу продуктов и денег в своем доме. 82-летняя бабушка не досчиталась 2500 рублей, для пожилой женщины это существенные деньги.

Оперативники обнаружили, что вор проник в дом через окно - выставив раму. И решили, что преступник знал расположение вещей, поскольку порядок в доме не был нарушен. Под подозрение попал 46-летний житель Башкортостана, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение разбоя, - опросив жителей близлежащих домов, оперативники узнали, что мужчина заходил к потерпевшей, чтобы купить десяток яиц. В отделе полиции он признался, что несколько раз приходил к пенсионерке, чтобы узнать, где та хранит сбережения, а потом их украл. За новую кражу ему светит срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU