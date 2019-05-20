2019-05-20T12:42:35+03:00
Общество

Студенты опорного университета стали лауреатами «Российской студенческой весны»

Коллектив ВГТУ отмечен в трех номинациях
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С 14 по 18 мая в Перми проходил XXVII фестиваль непрофессионального студенческого творчества «Российская Студенческая Весна – 2019». Ему предшествовали сотни региональных отборов. По их итогам в Пермский край приехало около 3000 участников более чем из 80 регионов страны. Столицу Черноземья представляли 86 человек из 4 воронежских вузов. Среди них - 32 студента Воронежского опорного университета. ВГТУ представил номера по следующим направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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