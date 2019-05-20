К воронежскому сенатору за помощью обращаются даже из соседних регионов
В минувший четверг, 16 мая, Сергей Лукин провел личный прием граждан
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Общение сенатора и жителей состоялось в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Воронеже.
Первыми оказались две монахини женского монастыря в честь образа Спаса-Нерукотворного из Липецкой области. Восстановленная 3,5 года назад обитель находится в селе Тульское Тербунского района, а проживают в ней всего три монахини.
ИСТОЧНИК KP.RU