2019-05-20T12:31:14+03:00
Общество

К воронежскому сенатору за помощью обращаются даже из соседних регионов

В минувший четверг, 16 мая, Сергей Лукин провел личный прием граждан
Татьяна МИСТЮКОВА
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Общение сенатора и жителей состоялось в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Воронеже.

Первыми оказались две монахини женского монастыря в честь образа Спаса-Нерукотворного из Липецкой области. Восстановленная 3,5 года назад обитель находится в селе Тульское Тербунского района, а проживают в ней всего три монахини.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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