Бесплатный сыр только в мышеловке: в Воронеже девушка потеряла 13 тыс, открыв ссылку в мессенджере

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-20T12:02:00+03:00

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Аферисты с каждым днем придумывают новые способы обмана и воровства денег у добропорядочных граждан. На днях жертвой мошенников стала 20-летняя жительница Коминтерновского района.

Девушка получила сообщение в одном из мессенджеров, что стала претендентом на выигрыш крупной денежной суммы. Для участия в розыгрыше нужно всего-то перейти по ссылке и подписаться на группу, в которой якобы изложена подробная информация о его условиях. Что потерпевшая и сделала. Только вместо выигрыша получила убыток - с ее счета, привязанного к номеру мобильного телефона, списалось 13 тысяч рублей.

Мошенников, конечно, будут искать, но вы не будьте столь наивными - бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не переходите по неизвестным ссылкам, которые присылают в смс, мессенджерах и электронных письмах. В них могут содержаться вирусы, которые, установившись на ваших телефонах и компьютерах, воруют пароли и через подключенные приложения позволяют мошенникам получить доступ к вашим денежкам.

ИСТОЧНИК KP.RU