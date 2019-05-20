2019-05-20T11:39:20+03:00
Происшествия

В Воронеже «Лада» врезалась в дерево: двое раненых

Водитель отделался ушибом головы, а вот девушка сломала бедро
Юрий КОЗЛОВ
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Водителя и пассажирку "Лады" госпитализировали.Водителя и пассажирку "Лады" госпитализировали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 19 мая, у дома № 179В на Московском проспекте (район студгородка ВГТУ) случилось ДТП.

- 30-летний водитель 12-й «Лады» не справился с управлением и врезался в дерево, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного полка ОБДПС ГИБДД МВД по городу Воронежу. - Мужчина получил ушибленную рану головы. Значительно тяжелее травмы у его пассажирки. 27-летняя девушка сломала бедро правой ноги. Обоих отвезли в больницу.

Всего 19 мая в Воронежской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 88 аварий. В десяти ДТП получили травмы, недалеко от бывшего Птичьего рынка, на улице Хользунова насмерть разбился 21-летний мотоциклист, 19-летняя девушка, ехавшая с ним, получила тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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