В Воронеже «Лада» врезалась в дерево: двое раненых

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-20T11:39:20+03:00

Водитель отделался ушибом головы, а вот девушка сломала бедро

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В воскресенье, 19 мая, у дома № 179В на Московском проспекте (район студгородка ВГТУ) случилось ДТП.

- 30-летний водитель 12-й «Лады» не справился с управлением и врезался в дерево, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного полка ОБДПС ГИБДД МВД по городу Воронежу. - Мужчина получил ушибленную рану головы. Значительно тяжелее травмы у его пассажирки. 27-летняя девушка сломала бедро правой ноги. Обоих отвезли в больницу.

Всего 19 мая в Воронежской области инспекторы ГИБДД зарегистрировали 88 аварий. В десяти ДТП получили травмы, недалеко от бывшего Птичьего рынка, на улице Хользунова насмерть разбился 21-летний мотоциклист, 19-летняя девушка, ехавшая с ним, получила тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU