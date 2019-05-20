2019-05-20T11:29:19+03:00
Общество

Воронежские следователи начали проверку по факту отравления детей угарным газом

Выяснят, имелись ли нарушения по техническому обслуживанию газового оборудования
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежские следователи начали доследственную проверку по факту отравления детей угарным газом. Напомним, 19 мая мальчиков пяти и девяти лет госпитализировали из квартиры на улице Степана Разина. В городской службе спасения предварительной причиной отравления назвали появление обратной тяги в дымоходе при работающей газовой колонке.

- Следователи выяснят, имелись ли нарушения при производстве работ по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, дымовых/вентиляционных каналов, а также привлекут к ответственности лиц, отвечающих за выполнение этих работ, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Долговая кабала: жители Воронежской области стали брать больше кредитов
Воронежская УК отрицает долги, за которые жильцам шести домов оключили кипяток
В Воронеже автохама на элитном авто оштрафовали на 1000 руб за стоянку на пешеходном переходе
Александр Лапин презентовал свой новый роман крымчанам
В Воронежской области двухлетняя девочка подожгла коляску с новорожденной сестрой
В Воронежской области рецидивист проник в дом к пенсионерке и вынес продукты и деньги
Студенты опорного университета стали лауреатами «Российской студенческой весны»
К воронежскому сенатору за помощью обращаются даже из соседних регионов
Бесплатный сыр только в мышеловке: в Воронеже девушка потеряла 13 тыс, открыв ссылку в мессенджере
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
В Воронеже «Лада» врезалась в дерево: двое раненых
В Воронеже собираются построить стрелковый комплекс
В Воронеже будут судить двух мигрантов, снабжавших наркоманов "конфетами" с героином
В Воронеже двое детей отравились угарным газом
В Воронежской области за день сгорели два автомобиля ВАЗ
ТОП-5 мая: воронежцам предлагают зарплату от 100 тысяч