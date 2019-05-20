Воронежские следователи начали проверку по факту отравления детей угарным газом

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-20T11:29:19+03:00

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Воронежские следователи начали доследственную проверку по факту отравления детей угарным газом. Напомним, 19 мая мальчиков пяти и девяти лет госпитализировали из квартиры на улице Степана Разина. В городской службе спасения предварительной причиной отравления назвали появление обратной тяги в дымоходе при работающей газовой колонке.

- Следователи выяснят, имелись ли нарушения при производстве работ по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, дымовых/вентиляционных каналов, а также привлекут к ответственности лиц, отвечающих за выполнение этих работ, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU