В Воронеже собираются построить стрелковый комплекс

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-20T11:16:58+03:00

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В Воронеже собираются построить крупный стрелковый комплекс. Региональный департамент строительной политики начал поиск подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ на участке площадью 16,6 га на Острогожской. Аукцион объявили на портале госзакупок. Начальная цена контракта - 15 млн руб (в ходе торгов ее рассчитывают снизить).

Для комплекса нужно распланировать полуоткрытые тиры для пулевой стрельбы для одновременных тренировок 120 человек, несколько закрытых тиров для пулевой и практической стрельбы на 123 спортсменов, комбинированное стрельбище «ТРАП-СКИТ», строение для хранения оружия и снаряжения, административное здание с раздевалками и душевыми, тренерскими и судейскими зонами, кабинетом врача, столовой и пресс-центром на 30 человек. На втором этапе строительства собираются возвести физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя спортзалами и столовой на 50 человек, площадки для пейнтбола, на третьем этапе - построить гостиницу и кафе.

Аукцион пройдет 25 июня, до 13 июня можно подать заявки на торги.

До 13 декабря претендент на госконтракт должен подготовить проект и получить положительное заключение госэкспертизы.

На спорткомплексе собираются проводить соревнования по пулевой стендовой и практической стрельбе областного и всероссийского уровня, а также тренировки сборных команд и учеников спортшкол.

ИСТОЧНИК KP.RU