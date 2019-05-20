В Воронеже будут судить двух мигрантов, снабжавших наркоманов "конфетами" с героином

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-20T10:51:05+03:00

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В Воронеже будут судить участников организованной группы, снабжавших с апреля по май 2018 года наркоманов «вкусняшками». Двое жителей Узбекистана фасовали героин в обертки от конфет «Ромашка». И оставляли в качестве «закладок» по всему городу. Объявления о наркотиках давали в интернете, списывались с наркоманами через мессенджеры. Зелье преступники покупали в Химках. При обыске на квартире подозреваемых оперативники изъяли расфасованные и подготовленные для последующего сбыта наркотики. При анализе данных мобильных телефонов установлены места произведенных ими закладок, из которых изъяты наркотические средства.

За незаконный сбыт организованной группой наркотиков в крупном размере подозреваемым светят серьезные сроки. Дело передали в суд, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU