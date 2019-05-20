В Воронеже двое детей отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-20T10:26:34+03:00

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Двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом. Инцидент произошел вечером 19 мая на улице Степана Разина. Госпитализировали мальчиков пяти и девяти лет, их мать тоже почувствовала себя плохо, но в больнице не осталась, сообщили в городской службе спасения.

По предварительным данным ГО и ЧС по Воронежу, причиной стало появление обратной тяги в дымоходе при работающей газовой колонке.

В Воронеже участились случаи отравления угарным газом: 15 мая ЧП случилось на улице Туполева - пострадали трое

А 12 мая отравились угарным газом женщины 30 и 55 лет.

Спасатели напоминают признаки отравления угарным газом: головная боль и головокружение, слезотечение, тошнота, сухой кашель, слабость и снижение координации движений. Если вы заметили подобные симптомы у себя или близких, сразу же вызывайте «скорую».

ИСТОЧНИК KP.RU