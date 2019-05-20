В Воронежской области за день сгорели два автомобиля ВАЗ
Один тушили в столице Черноземья, другой – в Лискинском районе
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За 19 мая в Воронежской области с перерывом в несколько часов сгорели два автомобиля ВАЗ.
В пять вечера огнеборцев вызвали тушить "ВАЗ-2112" на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе столицы Черноземья. Восемь пожарных справились с огнем за восемь минут.
А в семь вечера горела «девятка» в Лисках, трем пожарным ее удалось потушить за 15 минут.
В обоих случаях люди не пострадали. Эксперты выясняют причину возгораний.
ИСТОЧНИК KP.RU