2019-05-20T09:47:37+03:00
Происшествия

В Воронежской области за день сгорели два автомобиля ВАЗ

Один тушили в столице Черноземья, другой – в Лискинском районе
Ярослав ИВАНОВ
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За 19 мая в Воронежской области с перерывом в несколько часов сгорели два автомобиля ВАЗ.

В пять вечера огнеборцев вызвали тушить "ВАЗ-2112" на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе столицы Черноземья. Восемь пожарных справились с огнем за восемь минут.

А в семь вечера горела «девятка» в Лисках, трем пожарным ее удалось потушить за 15 минут.

В обоих случаях люди не пострадали. Эксперты выясняют причину возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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