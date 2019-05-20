ТОП-5 мая: воронежцам предлагают зарплату от 100 тысяч

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-20T09:01:33+03:00

Требуются управленцы и специалисты в области информационных технологий

Изменить размер текста: A A

Несмотря на кризис воронежцы могут рассчитывать на приличные зарплаты. Аналитики портала о поиске работы HeadHunter составили топ-5 самых дорогих вакансий мая.

Один из лидеров розничных сетей в отрасли телекоммуникаций предлагает менеджеру по развитию (опыт от года до трех) до 200 000 рублей в месяц.

Руководителю крупной розничной сети с опытом от трех до шести лет - от 160 000 рублей.

Компании по разработке программного обеспечения требуется рython-разработчик с опытом работы от 1 до 3 лет, обещают зарплату от 140 000 рублей.

Строительной компании нужен замдиректора по правовым вопросам с высшим юридическим образованием и опытом работы от 5 лет - зарплата от 100 000 рублей.

Главному инженеру/замдиректора по строительству генерального подрядчика с опытом работы от трех до шести лет ждут в строительной организации, ежемесячный заработок от 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU