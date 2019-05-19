2019-05-19T21:50:50+03:00
Спорт

После проигрыша воронежского «Факела» владивостокскому «Лучу» Сергей Булатов придумал загадку про судью

Журналисты с Дальнего Востока, пусть не с первого раза, но ее отгадали
Юрий КОЗЛОВ
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Илья Лантратов почти добыл для "Факела" ничью, но один в поле не воин.Илья Лантратов почти добыл для "Факела" ничью, но один в поле не воин.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В матче на выезде во Владивостоке «Факел» сделал ставку на оборону, насытив ее центр тремя игроками. Защищаться до поры, до времени это помогало, а вот креатив впереди у воронежцев отсутствовал. Между тем, турнирное положение заставляло играть на победу.

А в результате упустили и ничью. Если за кого-то и обидно по итогам матча, то это за нашего вратаря Лантратова. Голкипер на 27 минуте продемонстрировал отличную реакцию, достав мяч после 11-метрового, весьма неплохо исполненного Гордиенко. Доставал вратарь «Факела» и еще пару раз весьма непростые удары. И на 83 минуте отразил выстрел Белунова, но Визнович, похоже, из вне игры добил мяч – 0:1. Таким результат и остался до конца матча.

После игры главный тренер «Факела» Сергей Булатов провел пресс-конференцию в весьма агрессивном стиле. Он предложил журналистам загадку:

- Сегодня было 25 игроков на поле, какой, на ваш взгляд, был лучший?

Дальневосточные «акулы пера» подурачились, назвав несколько фамилий. Пока один из них не прервал комедии, назвав ожидаемую Булатовым отгадку: «Судья». После этого, впрочем журналисты поинтересовались, много голевых моментов тоже создал арбитр? На этот вопрос, похоже, у рулевого «Факела» ответа не было.

«Факел» после предпоследнего тура остался на 17 месте с 40 очками. И калининградская «Балтика», и «Армавир» опережают нашу команду на одно очко. Впрочем, можно предположить, что нужного результата в финальном туре соперники добьются (как это обычно бывает). А, значит, «Факелу» вновь придется рассчитывать, что два победителя зон второй лиги из-за финансовых соображений от ФНЛ откажутся.

В последнем туре «Факел» 25 мая в Воронеже сыграет с томской «Томью», занимающую третье место. Оно от сибиряков никуда не денется, поэтому особой мотивации у них не будет. Матч стартует в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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