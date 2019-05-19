2019-05-19T20:01:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области в Хопре утонула семилетняя девочка

Ребенок сорвался с обрыва
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители Борисоглебска Воронежской области 19 мая стали свидетелям того, как из реки Хопер водолазы достали тело семилетней девочки. Следователи сообщили, что дети – девочка и ее брат – отправились с дедушкой на велопрогулку. В одном из живописных мест, расположенном на высоком берегу реки Хопер, семья остановилась на привал. Девочка подошла к обрыву, но не удержала равновесие и упала в реку. Вслед за ней, пытаясь спасти, прыгнул дедушка. Младший брат сообщил о трагедии родителям.

Тело ребенка нашли через несколько часов ниже по течению. О судьбе дедушки до сих пор ничего не известно.

Следователи начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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