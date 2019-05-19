С середины следующей недели в Воронеж вернутся дожди

СЕГОДНЯ 19:05 2019-05-19T19:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Ясная и сухая погода с дневной температурой около 20 – 22 градусов тепла, вызванная антициклоном, еще сохранится в Воронеже в понедельник и во вторник. Начиная со среды, небо над регионом начнет заволакивать облаками. Уже в этот день может начаться дождь. А в четверг и пятницу синоптики обещают грозовые дожди, после которых похолодает.

Ощутимое падение дневной температуры ожидается в субботу, 25 мая, когда, по прогнозам ожидается всего +16.

ИСТОЧНИК KP.RU