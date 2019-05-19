В ДТП на окраине Воронежа пострадали 4 человека
На улице Тепличной столкнулись три машины
фото со страницы сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"
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Вечером в субботу, 18 мая, на улице Тепличной в Советском районе произошло ДТП с тремя участниками. По данным полиции, 40-етний водитель «Опеля Астра», поворачивая налево, зацепил «Фольксваген Гольф», который двигался во встречном направлении под управлением 30-летней женщины. После столкновения «Опель» отбросило на «Ниву Шевроле», за рулем которой находился 46-летний воронежец.
В результате ДТП ранения получили четыре человека: водитель «Опель Астра» и его пассажиры – 38-летняя женщина и 58-летний мужчина, а также водитель «Фольксвагена».
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU