2019-05-19T18:02:36+03:00
Происшествия

В ДТП на окраине Воронежа пострадали 4 человека

На улице Тепличной столкнулись три машины
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"
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Вечером в субботу, 18 мая, на улице Тепличной в Советском районе произошло ДТП с тремя участниками. По данным полиции, 40-етний водитель «Опеля Астра», поворачивая налево, зацепил «Фольксваген Гольф», который двигался во встречном направлении под управлением 30-летней женщины. После столкновения «Опель» отбросило на «Ниву Шевроле», за рулем которой находился 46-летний воронежец.

В результате ДТП ранения получили четыре человека: водитель «Опель Астра» и его пассажиры – 38-летняя женщина и 58-летний мужчина, а также водитель «Фольксвагена».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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