В Воронеже мужчина открыл стрельбу из пистолета

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-19T17:13:18+03:00

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На днях жильцов дома №60 по улице Хользунова не на шутку перепугали звуки стрельбы. Неизвестный мужчина, стоя у одного из подъездов, достал пистолет и принялся беспорядочно из него стрелять. Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место стражи правопорядка задержали хулигана. Оказалось, что он стрелял не из боевого, а из травматического пистолета, что также могло причинить вред случайным прохожим.

Момент стрельбы запечатлела видеокамера. Кадры с нее обнародовали несколькими днями позже.

Майский стрелок в Воронеже.Вот вам, друзья, свежее доказательство того, что расслабляться в нашем городе нельзя. Среди бела дня в понедельник 13 мая во дворе дома 60 по улице Хользунова ни с того ни с сего человек достал пистолет из кармана и начал стрелять по прохожим. Одно утешает, в руках у этого придурка был травматический, а не боевой пистолет. Нужно хорошо прицелиться и сильно постараться, чтобы убить из такого оружия человека. Но покалечить можно запросто. Соседи этого товарища вызвали полицию. Его, конечно, быстро скрутили. И видео с нашей камеры станет неопровержимым свидетельством преступления. Именно преступления, мягче не скажешь. Назвать шуткой такую выходку язык не поворачивается. Будьте бдительны, друзья! Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU