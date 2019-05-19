В Воронеже насмерть разбился 21-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-19T11:30:41+03:00

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В воскресенье, 19 мая, ранним утром недалеко от бывшего «Птичьего рынка» на улице Хользунова, насмерть разбился 21-летний парень на мотоцикле. По данным полиции, молодой человек не справился с управлением и на огромной скорости влетел в бордюр. Несчастного не спасла даже защитная экипировка и шлем.

Вместе с молодым человеком ехала 19-летняя девушка. Она осталась жива, но получила серьезные травмы. С места ДТП ее забрала «скорая». Очевидцы сообщают, что ее состояние очень тяжелое.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU