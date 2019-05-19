2019-05-19T03:11:38+03:00
Woman

Гран-при фестиваля "Губернский стиль-2019" в Воронеже взяла коллекция военизированной одежды

Лучшей признали работу в номинации "креатив"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
"Будущее прошлого"."Будущее прошлого".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

18 мая в Воронеже завершился XVII фестиваль «Губернский стиль». В конкурсном дефиле участвовала 91 коллекция дизайнеров из Воронежа, Москвы, Иркутска, Красноярска, Иванова.

Главной темой конкурса стал Год театра в России, поэтому к традиционным добавилась номинация «Сценический костюм», которая и открывала показ. Несмотря на это, победителем стала коллекция в номинации «креатив» - Гран-при «Губернского стиля-2019» завоевала работа «Будущее прошлого».

"Будущее прошлого". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Будущее прошлого".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стилизацию военизированной одежды придумали студентки четвертого курса бакалавриата столичного университета дизайна и технологий (РГУ имени Косыгина) Ольга Полищук и Инга Завадская. В коллекцию вошли современные мужские и женские стеганые комбинезоны и пальто, брюки и плащи из тисненой кожи, множество интересных аксессуаров - шлемы и очки авиаторов, пилотки, сумки-планшеты, портупеи.

"Будущее прошлого". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Будущее прошлого".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В качестве приза победительницы будут номинированы на главную премию российской модной индустрии «Золотое веретено».

Подробный репортаж с фестиваля «Губернский стиль» читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году в центре Воронежа благоустроят семь дворов
В Воронеже энтузиасты вновь принялись чинить дороги «челюстями»
В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка
В Воронеже пройдет экофестиваль и маркет полезных продуктов GoGreen
В Воронеже мужчина стрелял из травматического пистолета по прохожим
В Воронеже сыщик опознал беглого грабителя по татуировке на шее
В Воронеже велосипедист попал под автобус
Пятилетний мальчик выпал с балкона шестого этажа в Воронеже
Воронежцам стали звонить из «комитета по борьбе с компьютерными мошенничествами»
В Воронежской области специалисты Роспотребнадзора изъяли более двух тысяч одежды и обуви
Каждый третий воронежец боится или не умеет пользоваться онлайн-магазинами
На воронежской трассе столкнулись «Газель» и автобус с 33 пассажирами
В Воронежской области проверят наземные пешеходные переходы на дорогах федерального и регионального значения
Автомобиль фотоконтроля платных парковок угодил в ДТП в Воронеже
Ночью в Советском районе Воронежа сгорел «Форд»
Новая воронежская онкополиклиника откроется в «Доме Вигеля» в мае 2020 года
Воронежские аниматоры будут делать ужастик «Гензель и Гретель» вместе с американцами, которые продюсировали фильмы с Бредом Питом и Арнольдом Шварценеггером
В Воронеже на 2,5 недели перекроют улицу
Одноклассники сбитой у «Града» школьницы просят власти сделать там надземный переход
В Воронеже парень на мопеде рванул проходившую мимо женщину за платье
Под Воронежем может появиться российско-китайский завод бытовой электроники
В Воронеже строительный начальник не видит своей вины в том, что не выплатил работникам зарплату на 1,9 миллиона
В Воронеже управляющую компанию, задолжавшую за газ 1,2 миллиона рублей, оштрафовали на 250 тысяч
В Воронеже сын резанул отца ножом и вызвал «скорую»
Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»
В Воронеже заблокировали три сайта с «воровской романтикой»