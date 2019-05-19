Гран-при фестиваля "Губернский стиль-2019" в Воронеже взяла коллекция военизированной одежды

СЕГОДНЯ 03:04 2019-05-19T03:11:38+03:00

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18 мая в Воронеже завершился XVII фестиваль «Губернский стиль». В конкурсном дефиле участвовала 91 коллекция дизайнеров из Воронежа, Москвы, Иркутска, Красноярска, Иванова.

Главной темой конкурса стал Год театра в России, поэтому к традиционным добавилась номинация «Сценический костюм», которая и открывала показ. Несмотря на это, победителем стала коллекция в номинации «креатив» - Гран-при «Губернского стиля-2019» завоевала работа «Будущее прошлого».

Стилизацию военизированной одежды придумали студентки четвертого курса бакалавриата столичного университета дизайна и технологий (РГУ имени Косыгина) Ольга Полищук и Инга Завадская. В коллекцию вошли современные мужские и женские стеганые комбинезоны и пальто, брюки и плащи из тисненой кожи, множество интересных аксессуаров - шлемы и очки авиаторов, пилотки, сумки-планшеты, портупеи.

В качестве приза победительницы будут номинированы на главную премию российской модной индустрии «Золотое веретено».

Подробный репортаж с фестиваля «Губернский стиль» читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU