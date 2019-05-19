В воронежском парке прошла игра-квест «Радуга здоровья»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-19T09:24:54+03:00

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Воронежский парк имени А.Л.Дурова стал местом проведения квест-игры, посвященной здоровому образу жизни «Радуга здоровья», для детей, находящихся под опекой.

- Команды мальчиков и девочек проходили по различным станциям, где им предстояло выполнить тематические задания на логическое мышление, освоить ориентирование на местности, отгадать любимые мелодии по условным знакам, научиться балансировать в «паутине», вязать туристические узлы, - рассказали в управе Ленинского района. - Они перетягивали канат, рисовали карикатуры и многое другое. Всего надо было пройти десять станций, которые помогли сформировать МБУДО «Городская станция юных туристов», Центр развития творчества детей и юношества Ленинского района, районная общественная организация «Новое поколение».

За каждую правильно решенную задачу участники получали цветную ленточку. Победителей признавали обладателя наибольшего числа ленточек. По итогам прохождения десяти станций определились десять победителей, который получили грамоты управы района и городского управления физкультуры и спорта, а также сладкие призы от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU