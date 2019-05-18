В Нововоронеже завершилась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-18T17:55:03+03:00

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Спортсмены в течение двух дней соревновались в 10 видах спорта на аренах города воронежских атомщиков. В турнирах приняли участие более 500 спортсменов, а всего, вместе с волонтерами, организаторами и болельщиками, в Сбербанкиаде поучаствовало около тысячи человек. В том числе в Сбербанкиаде Kids приняло участие порядка 200 детей.

Перед церемонией награждения акробатический номер всем присутствующим подарили дочери управляющего Тамбовским ГОСБ Владимира Компанийца, которые выступили с номерами воздушной акробатики.

— Я сейчас наблюдал за выступлением девочек, — сказал Председатель Центрально-Черноземного банка Владимир Салмин, — и подумал: что может быть лучше в нашей жизни, чем дети?! Я благодарен всем участникам, организаторам — смотрите, каким успехом пользовалась наша новация по детским играм, по тем аттракционам, на которых наши ребята были заняты. Два дня пролетели, как один день. Очень горячие баталии были на площадках, беговых дорожках, теннисных кортах. Но лично для меня не столь важен результат. Со всей яркостью мы показали свой командный дух и доказали сами себе, что мы способны на многое. А главные наши победы — ещё впереди!

Церемония награждения XV Летней Сбербанкиады Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк началась с оглашения итогов эстафеты болельщиков. В этом состязании, как показал подсчет очков, не было равных группе поддержки Орловского ГОСБ.

Затем заслуженными Кубками, Почетными грамотами и медалями наградили главных героев Сбербанкиады – сильнейших спортсменов, как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.

В общекомандном зачете первое место заняла команда ПЦП , «серебро» завоевали коллеги из Белгородского ГОСБ, а «бронза» — у команды Головного отделения по Воронежской области.

Также Профсоюз ЦЧБ приготовил для победителей и призеров Сбербанкиады сюрприз в виде сертификатов, которые они смогут потратить на приобретение спортивного инвентаря, чтобы в будущем улучшить свои результаты.

До свидания, XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка! До новой спортивной встречи на «Зеленом Марафоне» Сбербанка, который состоится 1 июня в Воронеже, Курске и Орле!

ИСТОЧНИК KP.RU