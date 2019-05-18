2019-05-18T16:53:56+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина стрелял из травматического пистолета по прохожим

Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию
Олег ИВАНОВ
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На видео попал, видимо, и момент задержанияНа видео попал, видимо, и момент задержанияФото: принтскрин видео.
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В сообществе системы комплексной безопасности «Крепость» сообщили, что 13 мая во дворе дома №60 по улице Хользунова некий человек достал пистолет из кармана и начал стрелять по прохожим. К счастью, как оказалось, в руках у мужчины был травматический, а не боевой пистолет. Да и, похоже, мужчина стрелял, особо не целясь, так что никто не пострадал.

- Соседи вызвали полицию. Его, конечно, быстро обезвредили. Видео с камеры станет свидетельством преступления. Именно преступления, мягче не скажешь. Назвать шуткой такую выходку язык не поворачивается, - комментируют в группе СКБ в социальных сетях.

Майский стрелок в Воронеже.Вот вам, друзья, свежее доказательство того, что расслабляться в нашем городе нельзя. Среди бела дня в понедельник 13 мая во дворе дома 60 по улице Хользунова ни с того ни с сего человек достал пистолет из кармана и начал стрелять по прохожим. Одно утешает, в руках у этого придурка был травматический, а не боевой пистолет. Нужно хорошо прицелиться и сильно постараться, чтобы убить из такого оружия человека. Но покалечить можно запросто. Соседи этого товарища вызвали полицию. Его, конечно, быстро скрутили. И видео с нашей камеры станет неопровержимым свидетельством преступления. Именно преступления, мягче не скажешь. Назвать шуткой такую выходку язык не поворачивается. Будьте бдительны, друзья! Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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