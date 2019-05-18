2019-05-18T14:41:14+03:00
Происшествия

В Воронеже велосипедист попал под автобус

Мужчина был госпитализирован в медучреждение
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Инспекторам предстоит выяснить, что же стало причиной аварииИнспекторам предстоит выяснить, что же стало причиной аварииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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16 мая примерно в 18.30 у одного из домов по Московскому проспекту случилось ДТП: 32-летний воронежец, водитель автобуса «МАЗ», сбил велосипедиста. 47-летний мужчина на двухколесном транспортном средстве проезжал рядом с остановкой «Областная больница» . Они ехали в попутном направлении. Инспекторам предстоит выяснить, что же стало причиной аварии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями был госпитализирован в медучреждение.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 124 ДТП, из них в областном центре – 100, на федеральных трассах – 6 , в районах области – 18.В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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