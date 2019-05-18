Пятилетний мальчик выпал с балкона шестого этажа в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-18T14:21:41+03:00

Сейчас выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Следователям предстоит выяснить, почему родители не уследили за ребенком

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Следователям предстоит выяснить обстоятельства падения 5-летнего мальчика с балкона шестого этажа жилого дома. ЧП случилось 17 мая на улице 45-й Стрелковой дивизии. Ребенок госпитализирован в больницу. Пока не известно, в каком состоянии находится малыш.

- Выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в СУ СК РФ по Воронежской области.

К сожалению, в последнее время участили подобные случаи: вечером 15 мая из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома в Советском районе Воронежа, выпал двухлетний мальчик. 12 мая в частном доме в Ленинском районе Воронежа годовалый малыш сорвался с лестницы. А 7 мая ужасное происшествие случилось в рабочем поселке Хохольский: годовалый мальчик упал с балкона второго этажа частного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU