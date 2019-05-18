Воронежцам стали звонить из «комитета по борьбе с компьютерными мошенничествами»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-18T13:55:08+03:00

Преступники обещают вернуть деньги, но на самом деле лишь забирают последнее

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Только за прошедший день мошенники лишили семерых воронежцев около 280 тысяч рублей. Например, 82-летней жительнице Рамони на мобильный телефон позвонил мужчина, который сообщил, что является представителем «комитета по борьбе с компьютерными мошенничествами».

Незнакомец рассказал, что знает о том, что пенсионерка в 2018 году лишилась крупной суммы из-за интернет-мошенников. Он сказал, что теперь ей положена компенсация в размере около 800 тысяч рублей.

Поверив и обрадовавшись такой новости, пенсионерка стала следовать инструкциям незнакомца. Она зашла в личный кабинет онлайн-банка и сообщила мужчине поступивший ей смс-код. Тут же со счета ее банковской карты списали 101 868 рублей. Придя в себя и поняв, что стала жертвой нового обмана, женщина обратилась в отдел полиции.

Теперь стражам порядка нужно найти этот «комитет по борьбе с компьютерными мошенничествами». Пока установлено, что абонентский номер мошенника зарегистрирован в Москве. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU