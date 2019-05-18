2019-05-18T14:27:48+03:00
Общество

В Воронежской области специалисты Роспотребнадзора изъяли более двух тысяч одежды и обуви

Эти вещи не соответствовали ряду требований
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области отобрали для проверок одежду и обувь для детей и подростков, а также вещи для женщин. На лабораторные исследования было отобрано 44 пробы продукции - из них две не соответствовали требованиям «О безопасности продукции легкой промышленности» по показателю - устойчивость окраски к сухому трению.

Всего же во время проверок было осмотрено более 7000 единиц продукции легкой промышленности Из них 2354 вещи были сняты с реализации по причине отсутствия на маркировке товаров информации: о дате изготовления, об изготовителе и без сопроводительных документов.

- За выявленные нарушения в отношении виновных лиц составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, назначены наказания в виде предупреждений и штрафа на 100 тысяч рублей, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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