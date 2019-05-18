2019-05-18T12:36:52+03:00
Общество

Каждый третий воронежец боится или не умеет пользоваться онлайн-магазинами

Еще 11,9% респондентов уверены, что покупать что-либо с помощью сети не удобно
Олег ИВАНОВ
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У некоторых воронежцев были свои причины не пользоваться онлайн-магазинами: нет интернета или времени - но таких были единицы.У некоторых воронежцев были свои причины не пользоваться онлайн-магазинами: нет интернета или времени - но таких были единицы.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Кабинет министров все-таки решил, что вводить пошлину на ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов неправильно. Это приведет к тому, что налоговая нагрузка на россиян вырастет слишком сильно.

Вот только уже сейчас вводятся поэтапные ограничения для розничных покупок товаров за рубежом. С 1 января 2019 года беспошлинный порог снизился вдвое - до 500 евро в месяц и не больше 31 кг за этот срок. Все, что больше, облагается пошлиной в 30% с суммы превышения. С 2020 года ценз снизят до 200 евро.

Мы совместно с социологической службой «Ваше мнение!» обратились к воронежцам, чтобы узнать, пользуются ли они онлайн-магазинами, и если да, то какими. Оказалось, что большинство респондентов (37,3%) обращаются за покупками в интернет: при этом они выбирают как отечественные, так и иностранные сервисы.

К этому числу стоит прибавить еще 9,5% тех, кто закупается исключительно за границей, и 6,4% воронежских покупателей, доверяющих исключительно российским онлайн-магазинам.

Конечно, среди опрошенных воронежцев были и те, кому все равно, появится ли пошлина на ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов или нет. Просто потому, что эти люди не пользуются подобными сервисами. 18,9% горожан честно признались, что просто не умеют этого делать. Еще 10,2% сказали, что не доверяют подобным магазинам. Для 11,9% оказалось, что покупать что-либо с помощью сети не удобно. У некоторых воронежцев были свои причины: нет интернета или времени - но таких были единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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