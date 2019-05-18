2019-05-18T11:47:42+03:00
Происшествия

На воронежской трассе столкнулись «Газель» и автобус с 33 пассажирами

Водителю и пассажиру отечественной машины потребовалась медпомощь
Олег ИВАНОВ
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К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадалК счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадалФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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18 мая около 05.35 в Подгоренском районе столкнулись автобус «Драгмюллер» и автомобиль «Газель». ДТП случилось на 1 км автодороги «Юдино-Каменка».

По предварительным данным, 63-летний житель Нижегородской области, находившийся за рулем автобуса, ехал со стороны Каменки. Отечественной машиной «Газель» управлял 31-летний местный житель. Пока достоверно не известно, что привело к аварии.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» и его пассажир, 32-летняя местная жительница, обратились за помощью в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Автобус «Драгмюллер» ехал из Нижнего Новгорода в село Костомарово Подгоренского района Воронежской области. В салоне было 33 пассажира и 2 водителя. К счастью, никто из них не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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