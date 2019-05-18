В Воронежской области проверят наземные пешеходные переходы на дорогах федерального и регионального значения

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-18T11:14:46+03:00

А строительство трех надземных переходов на автодороге А-134 на подъезде к Воронежу со стороны Москвы может начаться раньше запланированного срока.

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13 мая 2019 года в адрес председателя Воронежской областной Думы, секретаря реготделения «Единой России» Владимира Нетёсова поступило обращение от учащихся 9 класса Рамонского лицея. Их одноклассницу на 7-м километре автодороги А-134 (подъезд к городу Воронежу) на пешеходном недалеко от ТРЦ Сити-парк «Град» в Рамонском муниципальном районе 12 мая 2019 года сбила машина. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии в областной больнице. В своем письме школьники просили председателя Воронежской областной Думы оказать содействие в усилении мер безопасности на указанном участке дороги, а также помочь ускорить строительство надземного пешеходного перехода или сделать переход регулируемым.

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ИСТОЧНИК KP.RU