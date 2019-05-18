Ночью в Советском районе Воронежа сгорел «Форд»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-18T09:56:14+03:00

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О том, что в Советском районе Воронежа полыхает автомобиль стало известно 18 мая в 06.17. Очевидцы сообщили в дежурную часть ГУ МЧС по Воронежской области о ЧП на улице 9 января. Тут же на место выехала пожарная машина.

Четверо спасателей боролись с огнем: в итоге пожар был ликвидирован в 06:34. Вот только за это время огонь все равно полностью уничтожил автомобиль «Форд». По оперативной информации пострадавших нет. Теперь предстоит выяснить причину возгорания - она пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU