2019-05-18T09:59:50+03:00
Общество

Новая воронежская онкополиклиника откроется в «Доме Вигеля» в мае 2020 года

Для этого в 2019 году предстоит провести масштабные ремонтные работы
Олег ИВАНОВ
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Проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта была разработана еще в 2015 годуПроектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта была разработана еще в 2015 годуФото: Юлия ДИДЕНКО
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Капремонт и реконструкцию «Дома, в котором в 1905 году заседал Совет рабочих депутатов», известного как «Дом Вигеля», на улице Вайцеховского, 2/4, обсудили 17 мая на совещании у губернатор Воронежской области Александра Гусева. Речь, например, шла о финансировании этого важного проекта.

Сделать предстоит многое: в частности необходимо дополнительное усиление стен. Завершить строительно-монтажные работы планируется уже в этом году, чтобы мае 2020 года в обновленном здании открылась поликлиника Воронежского областного клинического онкодиспансера.

Напомним, проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта была разработана в 2015 году. Строительные работы в «Доме Вигеля», который является памятником истории и архитектуры федерального значения, начались в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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