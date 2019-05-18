Новая воронежская онкополиклиника откроется в «Доме Вигеля» в мае 2020 года
Капремонт и реконструкцию «Дома, в котором в 1905 году заседал Совет рабочих депутатов», известного как «Дом Вигеля», на улице Вайцеховского, 2/4, обсудили 17 мая на совещании у губернатор Воронежской области Александра Гусева. Речь, например, шла о финансировании этого важного проекта.
Сделать предстоит многое: в частности необходимо дополнительное усиление стен. Завершить строительно-монтажные работы планируется уже в этом году, чтобы мае 2020 года в обновленном здании открылась поликлиника Воронежского областного клинического онкодиспансера.
Напомним, проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта была разработана в 2015 году. Строительные работы в «Доме Вигеля», который является памятником истории и архитектуры федерального значения, начались в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU