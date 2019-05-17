2019-05-17T20:28:55+03:00
Общество

В Воронеже на 2,5 недели перекроют улицу

Там будут ремонтировать теплотрассу
Юрий КОЗЛОВ
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Движение на участке улицы Лидии Рябцевой перекроют с 19 мая по 4 июня.Движение на участке улицы Лидии Рябцевой перекроют с 19 мая по 4 июня.Фото: из архива «КП»
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С 19 мая по 4 июня закроют движение по участку улицы Лидии Рябцевой (от дома №50 по до улицы Карпинского). В эти дни работники «Теловых сетей» будут ремонтировать местную теплотрассу.

Напомним, 20 мая с 8.00 до 14.00 нельзя будет припарковаться на нечетной стороне улицы Софьи Перовской, прилегающей к Адмиралтейской площади. В это время там будут сначала проходить мероприятия Дня детских организаций. По той же причине запретят и парковку, и движение автотранспорта 22 мая с 8.00 до 14.00 на участках Петровской набережной и улицы Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского).

ИСТОЧНИК KP.RU

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