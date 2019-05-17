Под Воронежем может появиться российско-китайский завод бытовой электроники

СЕГОДНЯ 18:43 2019-05-17T18:43:00+03:00

На проектируемом заводе планируют выполнять заказы не только российских, но и иностранных компаний. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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В пятницу, 17 мая, губернатор Александр Гусев обсудил с представителями компании «Квант»проект сборочного производства бытовой техники в ОЭЗ «Центр». Напомним, она располагается в Новоусманском районе. Сотрудники фирмы заявили, что при условии успешного запуска завода будут снабжать электронной бытовой техникой не только российские, но и иностранные компании. К тому же они сообщили, что намерены привлечь для участия в производстве китайских партнеров.

Александр Гусев все эти планы одобрил

Справка «КП»

ОЭЗ «Центр» находится недалеко от масловской индустриальной зоны. Она занимает 220 гектаров. На эту площадь собственник (правительство области) готов завести 15 компаний с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. Первые 5-7 лет инвесторы не будут платить налоги. А потом, с раскруткой производства, с них будут взимать платежи в казну на общих основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU