В Воронеже сын резанул отца ножом и вызвал «скорую»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-17T17:15:15+03:00

Медики отвезли пенсионера в больницу и сообщили о его ранении в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В среду, 15 мая, в 21.45 в квартире дома на улице 232-ой Стрелковой дивизии в Советском районе случилась семейная «разборка». 46-летний мужчина пришел домой пьяным и поругался с 71-летним отцом. При этом так взбеленился, что схватил нож и ударил им родителя. Потом, сразу немного протрезвев, вызвал скорую. Приехавшие медики отвезли пенсионера в больнице и сообщили о пациенте с ножевым ранением в полицию.

Стражи порядка задержали сына и изъяли нож и одежду, в которой он совершал преступление, в качестве вещественных доказательств. Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU