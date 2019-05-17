2019-05-17T15:11:38+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области купила боевой пистолет с глушителем для самообороны

Вдобавок оружие оказалось самодельным
Виктор ПАВЛОВ
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Женщина прятала оружие у себя дома.Женщина прятала оружие у себя дома.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Полицейские пришли с обыском к 38-летней женщине из Рамонского района. Стражи порядка получили информацию, что в доме есть оружие. Как рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области, подозрения подтвердились.

Во время проверки в жилище полицейские обнаружили 500 патронов и пистолет, конструктивно схожий со знаменитым "Макаровым". Также присутствовал глушитель. В экспертном центре МВД отрезали: пистолет был кустарным образом переделан из травматического в боевой! Патроны пригодны для выстрелов.

- Женщина пояснила, что приобрела оружие у неизвестного субъекта для самообороны, - говорят в полиции. - Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение оружия" и "Незаконное изготовление оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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