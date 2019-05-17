Тепловики разъяснили, почему воронежцы получили большие счета за отопление в апреле

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-17T14:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом месяце многие воронежцы получили квитанции с большими начислениями за отопление в апреле. Почему? – возмутились горожане. Ведь в апреле топили 22 дня, а в марте 31, а сумма вышла больше?

Как пояснили в пресс-службе «Квадры», плата за отопление рассчитывается не с 1 по 31 число каждого месяца, а за период между датами передачи показаний общедомовых счетчиков. УК снимает с них показания, начиная с 23 числа каждого месяца и передает в ресурсоснабжающие организации.

- В марте для бывших потребителей «Воронежтеплосети» расчетный период был меньше (с 1 марта компания перешла в концессию к «Квадре»), - пояснили в «Квадре». - Поэтому, в квитанциях за март платеж был начислен за период с 1 по 23 марта (22 дня). А уже в апреле расчетный период был больше, с 24 марта по 22 апреля (30 дней), т.е. в него были включены неоплаченные мартовские дни и бОльшая часть апреля - до 22 числа. Например, есть даже часть домов, где расчетный период увеличился больше, чем на 20 дней. Этим и обусловлен размер выставленных счетов.

Большие начисления за отопление в весенний месяц могут быть также связаны и с другими нюансами. Например, если в доме нет счетчика и жильцы платят по нормативу, который одинаков для всех месяцев. Тоже самое касается и случаев, когда счетчик неисправен в течение трех и более месяцев. В этом случае оплата производится согласно сренефактическому потреблению.

ИСТОЧНИК KP.RU