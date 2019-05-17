2019-05-17T14:31:12+03:00
Происшествия

Девушка из Воронежской области случайно нашла наркотики и попала под суд

Она еще и "продегустировала" запрещенные вещества
Виктор ПАВЛОВ
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В Борисоглебском городском суде сообщают о грядущем рассмотрении дела 21-летней местной жительницы. Девушку обвинили в незаконном хранении наркотиков.

Как выяснили правоохранители, юная дама шла домой по улице Никитина. Обратила внимание на сигаретную пачку, которая лежала на асфальте. Ах, если бы внутри действительно были сигареты! Но там оказался спайс, в чем девушка удостоверилась, когда пришла домой и как следует раскурилась.

- Вещество стала незаконно хранить при себе без цели сбыта, - констатируют в суде. - Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице - до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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