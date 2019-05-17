Острогожцы покажут воронежцам свои культурные достижения

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-17T12:20:25+03:00

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19 мая в Центральном парке в рамках Дней культуры Воронежской области пройдет творческая программа Острогожского района.

В 13.00 на площадке перед Зеленым театром развернется выставочно-ярмарочная экспозиция, на которой острогожские умельцы представят свои поделки. Для детворы будет работать интерактивная площадка с играми и забавами.

А в 14.00 в Зеленом театре стартует концертная программа, в которой примут участие лучшие творческие коллективы Острогожского района. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU