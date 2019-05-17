Воронежский институт физкультуры возглавил депутат-баскетболист

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-17T09:37:24+03:00

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В Воронежском государственном институте физкультуры прошли выборы ректора. 83 из 89 делегатов проголосовали за одного кандидата - Александра Сысоева, первого проректора вуза. На пост также претендовала доцент кафедры физической подготовки Воронежского института МВД Ирина Сабирова.

Александр Владимирович Сысоев - кандидат педагогических наук, доцент. В 2015 году избран депутатом городской Думы Воронежа (ранее также попадал в число депутатов). Александр Сысоев возглавляет «Воронежскую федерацию баскетбола». В 1988 году получил звание мастера спорта СССР по баскетболу.

ИСТОЧНИК KP.RU