Воронежский институт физкультуры возглавил депутат-баскетболист
Александр Сысоев стал новым ректором вуза
Александр Сысоев в студии радио "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронежском государственном институте физкультуры прошли выборы ректора. 83 из 89 делегатов проголосовали за одного кандидата - Александра Сысоева, первого проректора вуза. На пост также претендовала доцент кафедры физической подготовки Воронежского института МВД Ирина Сабирова.
Александр Владимирович Сысоев - кандидат педагогических наук, доцент. В 2015 году избран депутатом городской Думы Воронежа (ранее также попадал в число депутатов). Александр Сысоев возглавляет «Воронежскую федерацию баскетбола». В 1988 году получил звание мастера спорта СССР по баскетболу.
ИСТОЧНИК KP.RU