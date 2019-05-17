Джон Сноу или Тирион Ланнистер? Кого воронежцы хотят увидеть на Железном троне "Игры престолов"

СЕГОДНЯ 06:42 2019-05-17T06:42:51+03:00

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Уже в это воскресенье, 19 мая, выйдет заключительная серия восьмого (последнего!) сезона сериала "Игра престолов". Поклонники не один год следили за хитросплетениями взаимоотношений героев, чтобы увидеть грядущую концовку. Кто же станет королем (королевой?) Вестероса и займет Железный трон?

Мы попросили воронежских фанатов сделать свои ставки. Для этого провели опрос в нашей группе "Вконтакте". Варианты предложили следующие: Дейнерис Таргариен, Джон Сноу. Тирион Ланнистер, Джендри Баратеон, Санса Старк, Арья Старк и, наконец, вариант "кто-то другой".

Максимум голосов набрал Джон Сноу - вероятно, самый добрый и порядочный герой во всем повествовании сериала. На то, что ему достанется корона, поставили 46% опрошенных. Серебро получила Матерь драконов Дейнерис - как показала предыдущая серия, дама с непредсказуемым характером. За нее отдали голоса 12% опрошенных.

Почти 10% посадили на трон ее вероятную противницу (но пока еще союзницу) Сансу Старк. Наконец, 7% решили, что Ланнистеры не расстанутся с властью несмотря на гибель Серсеи и Джейме, а потому трон займет последний из них - Тирион.

ИСТОЧНИК KP.RU