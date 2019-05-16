В Воронежской области три проекта общей стоимостью 11 млрд рублей признали особо значимыми

16 Май 17:40 2019-05-16T17:41:51+03:00

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Экспертный совет по вопросам реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области включил в Перечень особо значимых инвестиционных проектов три предприятия.

Первые два на общую сумму инвестиций более 5 млрд рублей связаны со строительством животноводческих комплексов: в Боброве (на 2800 коров и 4230 голов молодняка молочных пород) и в селе Добрино Лискинского района (на 2800 коров и 3820 голов молодняка).

Еще один - строительство 1-ой очереди тепличного комплекса «Воронежский» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта в Бобровском районе на общую сумму вложений около 6 млрд рублей. Здесь планируют создать 350 рабочих мест.

Особо значимым проектам областные власти обеспечат поддержку в виде налоговых льгот.

ИСТОЧНИК KP.RU