2019-05-16T17:20:05+03:00
Общество

Воронежский крематорий начнет работу в конце 2019 - начале 2020 года

Здание уже построили, приступили к его отделке и благоустройству территории
Ярослав ИВАНОВ
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фото Воронежского похоронного бюрофото Воронежского похоронного бюро
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Воронежский крематорий, который возводят на участке в 0,8 гектара рядом с Юго-Западным кладбищем, начнет свою работу в конце 2019-начале 2020 года, сообщили в ПАО «Воронежское похоронное бюро». Здание уже построили, до конца осени займутся его отделкой и благоустройством территории.

Напомним, на проект потратят в общей сложности 150 миллионов рублей. На территории обустроят колумбарий, зону отдыха, парковку для посетителей. Как подчеркивают в Воронежском похоронном бюро, крематорий будет экологически чистый - не будет выделять в окружающую атмосферу продукты сжигания, в его работе будет использована чешская кремационная печь самого современного образца.

Обещают, что кремировать тело будет дешевле, чем похоронить. Кроме того, крематорий призван решить проблемы Воронежа с захоронениями: в настоящий момент работает только Березовское кладбище, место на котором скоро закончится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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