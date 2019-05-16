Во дворе воронежской 16-этажки нашли тело 24-летнего парня
Следователи проводят проверку смерти мужчины
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Утром 16 мая во дворе 16-этажки на Беговой обнаружили тело молодого парня. Очевидцы утверждают, что он выпал с общего балкона одного из верхних этажей. Известно, что 24-летний мужчина жил в соседнем доме. В причинах трагедии разбираются следователи, проводится проверка.
- Наши сотрудники осмотрели место обнаружения трупа, опросили свидетелей, для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU