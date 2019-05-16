В Воронеже из-за дыма на 40 суток закрыли кафе
Советский суд по требованию санитарных врачей на 40 суток приостановил деятельность кафе «Каспий» на Ворошилова, 7г. Поводом для проверки заведения сотрудниками Роспотребназдора стала жалоба местного жителя на дым.
Пришедшие в точку общепита санврачи обнаружили множество нарушений, в том числе, к системе вентиляции. Помещения, в том числе мангальная, не оборудованы механической приточной вытяжкой, в малых обеденных залах вентиляция осуществляется через естественные проемы, в большом обеденном зале отверстие вентиляционной системы и вытяжной зонт на кухне не закрыты мелкоячеистой сеткой.
Кроме того, много вопросов и к процессу приготовления еды. Хранение и приготовление блюд происходило в одном помещении, сырые и готовые продукты хранились в одном холодильнике, нет трехсекционных ванн для мытья посуды, разделочные инструмент не маркированы.
ИСТОЧНИК KP.RU