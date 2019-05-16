В Воронеже из-за дыма на 40 суток закрыли кафе

16 Май 16:29 2019-05-16T16:29:02+03:00

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Советский суд по требованию санитарных врачей на 40 суток приостановил деятельность кафе «Каспий» на Ворошилова, 7г. Поводом для проверки заведения сотрудниками Роспотребназдора стала жалоба местного жителя на дым.

Пришедшие в точку общепита санврачи обнаружили множество нарушений, в том числе, к системе вентиляции. Помещения, в том числе мангальная, не оборудованы механической приточной вытяжкой, в малых обеденных залах вентиляция осуществляется через естественные проемы, в большом обеденном зале отверстие вентиляционной системы и вытяжной зонт на кухне не закрыты мелкоячеистой сеткой.

Кроме того, много вопросов и к процессу приготовления еды. Хранение и приготовление блюд происходило в одном помещении, сырые и готовые продукты хранились в одном холодильнике, нет трехсекционных ванн для мытья посуды, разделочные инструмент не маркированы.

ИСТОЧНИК KP.RU